Rogério Ceni ironiza Tite e Rodrigo Caio sobre fair play

O gesto de fair play do zagueiro Rodrigo Caio, do São Paulo, em lance com Jô, do Corinthians, segue dando o que falar no Morumbi. Nesta segunda-feira, logo após a vitória por 2 a 0 do São Paulo sobre o Avaí, o técnico Rogério Ceni participou do programa Bem, Amigos, do SporTV ao lado de Rodrigo Caio e admitiu que reprovou o gesto de fair play no dia do jogo, em 16 de abril. E ainda alfinetou o treinador da seleção brasileira, Tite.

“A minha posição não é tomada à frente das câmeras, depois de analisar todas as situações. Não faço isso no ar-condicionado, mas no calor do jogo. E discordo do Rodrigo Caio. O Jô o empurrou e poderia ter sido punido com o cartão amarelo”, disse, antes de ironizar Tite, que elogiou publicamente Rodrigo Caio pelo gesto. “Talvez o Rodrigo e o Tite sejam pessoas melhores do que eu.”

A referência a Tite se deu em função da última convocação da seleção brasileira, para os amistosos contra Argentina e Austrália. O ex-treinador do Corinthians justificou que a conduta de Rodrigo Caio no clássico também contribuiu para sua presença na lista. “Se eu fosse o treinador da seleção, eu chamaria o Rodrigo Caio pelo futebol que ele joga e não por isso. Se não, daqui a pouco, cada um que avisar sobre um cartão amarelo terá que ser convocado.” No fim, Ceni disse ter “carinho e admiração” tanto por Tite quanto por Rodrigo Caio.

Antes, o zagueiro também falou sobre o assunto e disse ter a consciência tranquila. “Fico feliz com as palavras do treinador da seleção. É sempre um orgulho muito grande ser elogiado por ele, um comandante que todos admiram. Mas aquilo faz parte do passado. Tive uma atitude de que não me arrependo, ao contrário. Foi algo normal para mim. Não pensava que daria essa repercussão toda.”

Rodrigo Caio disse que o episódio “não deixou nenhum mal-estar no grupo”, apesar da crítica direta do zagueiro Maicon, que no dia seguinte disse que “preferia ver a mãe do rival chorando”. “Cada pessoa tem uma opinião. Vivemos em um país assim, democrático. Bola para a frente. Cada um com a sua consciência. Quando fiz aquilo, a minha consciência ficou muito tranquila”, completou Rodrigo Caio.

O momento em que o Rodrigo Caio avisou o juíz que foi ele que se chocou com o goleiro e não o Jô. O futebol precisa de mais atitudes assim! pic.twitter.com/BCibbEGUnr — Mundo da Bola (@InfosFuteboI) April 16, 2017

(com Estadão Conteúdo)