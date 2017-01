Rogério Ceni fala grosso: os primeiros dias do novo técnico

Rogério Ceni viveu neste fim de semana seus primeiros momentos como treinador. O ex-goleiro e ídolo tricolor comandou suas primeiras atividades com os atletas em Bradenton, nos Estados Unidos, onde o São Paulo se prepara para a Florida Cup, e chamou a atenção com suas orientações e gestos efusivos. A forma intensa de se comunicar e seu sistema de treinamento parece ter agradado os jogadores.

O São Paulo é o único dos grandes de Estado a já ter iniciado sua pré-temporada. Nos primeiros dias, Ceni e seus auxiliares, inglês Michael Bale e o francês Charles Hembert, comandaram atividades com bola em campo reduzido. O ex-goleiro falou bastante e cobrou o mesmo dos atletas. “Vocês são mudos?”, chegou a perguntar, exigindo maior comunicação dos atletas. Ceni também cobrou rapidez nas trocas de passes e maior confiança nas finalizações.

O atacante Gilberto elogiou a postura do novo treinador. “Os treinos são intensos, ele cobra muito e todo mundo está se dedicando ao máximo. Parece que ele já é treinador há bastante tempo, pelo comportamento dele, pelo modo como conduz as coisas e pela liderança que ele tem.

O volante Thiago Mendes também aprovou os primeiros treinos nos Estados Unidos. “A preparação tem sido boa, e queremos conquistar o troféu da Florida Cup para começar o ano com o pé direito. Tem sido uma experiência única trabalhar nos Estados Unidos, e já estamos no ritmo do Rogério”, declarou.

O São Paulo estreia na Copa Flórida em 19 de janeiro, pelas semifinais, contra o vencedor do duelo entre River Plate, da Argentina, e Millonarios, da Colômbia. Antes disso, o Tricolor fará amistosos contra equipes locais, nos dias 12 e 15.

(com Gazeta Press)