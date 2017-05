River vence Boca na Bombonera e embola Campeonato Argentino

Poucos eventos no mundo podem ser mais impactantes do que um “Superclássico” entre Boca Juniors e River Plate em La Bombonera, sobretudo em uma ocasião decisiva. Por isso, os jogadores e torcedores do River celebraram a vitória deste domingo, por 3 a 1, como se fosse um título. O Boca segue na liderança do Campeonato Argentino, mas a corrida ficou completamente embolada, a seis rodadas do fim.

O River não se intimidou com a Bombonera pulsando em azul e amarelo e marcou duas vezes ainda no primeiro tempo, com belos gols de Gonzalo Martínez e Lucas Alario. O Boca reagiu com um gol de Fernando Gago, que tentou cruzar e contou com enorme colaboração do goleiro Augusto Batalla.

Como de costume, o jogo foi tenso, com diversas entradas violentas. O River, porém, segurou a pressão e matou o jogo nos acréscimos, em contra-ataque finalizado com categoria por Sebastián Driussi. O Boca, que já esteve tranquilo na ponta, mas tropeçou nas últimas rodadas, é o líder com 49 pontos. O San Lorenzo tem 46 pontos e o River tem 45, assim como Newell’s Old Boys e Banfield. O River, porém, tem um jogo a menos que seus concorrentes.