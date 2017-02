Rio Open: Thiago Monteiro vence Bellucci e está nas quartas

Thiago Monteiro levou a melhor no duelo entre os dois melhores tenistas brasileiros da atualidade no Rio Open. Na noite desta quinta-feira, o cearense, 85º colocado do ranking da ATP, superou o paulista Thomaz Bellucci, número 76 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (10/8), 3/6 e 6/3, em 2 horas e 17 minutos, pelas oitavas de final.

Monteiro será o único representante brasileiro nas quartas de final do torneio disputado no Jockey Club, em quadras de saibro. Foi a primeira vez que o cearense de 22 anos chegou a esta etapa de um torneio de nível ATP 500. Já para Bellucci, a derrota é ainda mais frustrante, pois ele havia eliminado o principal favorito, o japonês Kei Nishikori, quinto colocado no ranking da ATP.

O adversário de Monteiro nas quartas será o norueguês Cásper Ruud, 208º colocado no ranking da ATP. Ruud avançou nesta quinta-feira ao bater o espanhol Roberto Carballles Baena, 132º do mundo, por 6/7, 6/4 e 7/6. Na sua estreia, ele passou pelo brasileiro Rogério Dutra Silva.

Com apenas 18 anos, Ruud entrou como convidado e é o mais jovem tenista a participar desta edição do Rio Open. O norueguês é considerado uma das promessas do circuito mundial, tanto que em 2016 subiu mais de 900 posições no ranking da ATP.

Os outros confrontos das quartas de final do Rio Open já estavam definidos e serão: Pablo Carreño Busta (Espanha) x Alexandr Dolgopolov (Ucrânia), Albert Ramos (Espanha) x Nicolas Kicker (Argentina) e Diego Schwartzman (Argentina) x Dominic Thiem (Áustria).

(com Estadão Conteúdo)