Repórter desesperado do SporTV interrompe comentarista e viraliza

O desespero do repórter André Hernan, do SporTV, contagiou a internet na noite do último sábado. O motivo? Um áudio vazado. Após a vitória nos pênaltis do São Paulo sobre o Corinthians pela Florida Cup, o comentarista Luiz Ademar analisava o jogo quando foi interrompido pelo áudio de Hernan, que acompanhava a festa dos são paulinos. O repórter pedia, insistentemente, que os narradores dessem a palavra para ele. “Me chama, me chama, me chama”, dizia Hernan.

“Vamos chamar, então. André Hernan”, disse o narrador Eduardo Moreno. O repórter, então, deu início às entrevistas com a equipe liderada por Rogério Ceni. “Rogério cumprimentando um a um dos jogadores aqui”, afirmou.

O caso não passou despercebido pela internet, que repercutiu o desespero do repórter esportivo com muito bom humor – e até o próprio Hernan resolveu participar dos comentários.

Me chama, me chama, me chama!!!! — André Hernan (@andrehernan) January 22, 2017

Hernan desesperado ME CHAMA ME CHAMA ME CHAMA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — Stéfano Melo ⓟ (@stebozza) January 22, 2017