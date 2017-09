Rei emérito da Espanha é campeão mundial de vela aos 79 anos

Juan Carlos I, rei emérito da Espanha, de 79 anos, sagrou-se campeão mundial de vela da classe de seis metros em Vancouver, no Canadá. No comando do barco Bribó Movistar, ele garantiu a primeira colocação com apenas 22 pontos perdidos entre os 21 concorrentes.

A segunda colocação ficou com o americano Peter Hofmann, que perdeu três pontos a mais do que espanhol, enquanto a medalha de bronze foi conquistada pelo brasileiro Lars Grael, com cinco pontos a mais do que o vencedor.

Ao longo da carreira, Juan Carlos I já se sagrou doze vezes campeão da Copa da Espanha, onze vezes do troféu Conde de Godó e seis vezes da Copa do Rei.

(com Gazeta Press)