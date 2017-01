Reforço do Corinthians rebate críticas de torcedores

O Corinthians surpreendeu nesta quinta-feira ao anunciar a contratação do volante Paulo Roberto, de 29 anos, reserva do Sport na temporada passada. Magoada com a péssima fase do time e com a falta de reforços de peso para 2017, a torcida alvinegra foi às redes sociais para protestar contra a chegada do atleta, que era reserva de Rithely – que recusou proposta do Corinthians. Paulo Roberto, porém, não se abateu com a desconfiança e postou uma mensagem de incentivo a si mesmo em seu Facebook.

“O futebol é dinâmico. O importante é não se abater com aqueles que não conhecem sua trajetória. Ídolos, muitas vezes, saem do anonimato para a história do clube. Tenho certeza que o futebol surpreenderá de novo, só que positivamente. Trabalhe, dê o seu melhor, seja merecedor de cada conquista. #ObrigadoDeus #Fé”, disse o atleta, que chegará a Itaquera por empréstimo até o final do ano.

Perto dos 30 anos, Paulo Roberto não possui passagem marcantes na carreira e não conseguiu se firmar nem no Bahia nem no Sport, seus dois clubes de 2016. No Corinthians, ele concorrerá por uma vaga de titular com o experiente Cristian e o jovem Jean, contratado em setembro junto ao Paraná e que ainda não teve muitas chances de atuar. O clube ainda negocia com Gabriel, que já foi dispensado pelo rival Palmeiras.

Além de Paulo Roberto, o clube alvinegro já anunciou as contratações do atacante Luidy, revelação do CRB-AL, e do centroavante Jô, que estava no futebol chinês e treinou com o clube durante os últimos 45 dias da temporada. O atacante turco Kazim, que jogou o Brasileirão pelo Coritiba, também pode chegar.