Quem venceu? Corrida do Tour de France foi decidida por foto

O alemão Marcel Kittel venceu a etapa da Volta da França entre as comunas francesas de Troyes e Nuits-Saint-Georges, de 213,5 km, com tempo de 5h03min18s. A prova foi marcada pela acirrada disputa entre ele e o norueguês Edvald Boasson Hagen, que cruzaram a linha de chegada praticamente juntos: Foi preciso verificar as imagens da prova para saber quem ganhou. “Não fazia ideia se eu tinha vencido ou não”, disse Kittel. “Estou em forma e super feliz.”

A vitória do alemão não alterou o ranking geral. O britânico Chris Froome segue na liderança, acumulando 28h47min51s, nas sete etapas já disputadas. Atrás dele, o conterrâneo Thomas Geraint soma 12 segundos a mais. O italiano Fabio Aru é o terceiro colocado, 14 segundos atrás do número um. Os próximos 187,5 km percorridos pelos ciclistas serão entre as comunas francesas de Dole e Station des Rousses, neste sábado.

(Com Gazeta Press)