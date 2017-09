Queda de grade deixa 5 em estado grave e suspende jogo do Francês

A partida entre Amiens e Lille, pela oitava rodada do Campeonato Francês, foi suspensa neste sábado depois que parte do alambrado do Stade de la Licorne cedeu e causou um acidente que deixou 29 pessoas feridas, cinco delas em estado grave, de acordo com as autoridades locais.

Aos 15 minutos do primeiro tempo, Ballo Touré colocou o Lille, dirigido pelo técnico Marcelo Bielsa em vantagem no placar, provocando uma agitação entre os torcedores visitantes. A cerca não resistiu e fez com que algumas pessoas caíssem sobre as outras em uma altura de 1,5 metro.

A maioria dos torcedores retornou à arquibancada, mas alguns ficaram caídos e tiveram de ser resgatados de maca. O árbitro decidiu interromper o jogo após o acidente.

La Vidéo de la barriere qui s'est effondrée. Soutient aux blessés !!! #ASCLOSC pic.twitter.com/R9MS8JRGfM — Tinik di dancer © (@tinik972) September 30, 2017

O presidente do Amiens, clube recém-promovido à primeira divisão, Bernard Joannin, acusou a torcida do Lille pelo acidente. “Eles se apoiaram de forma desordenada sobre o alambrado, que estava em perfeito estado”, afirmou.

A imprensa francesa questionou, no entanto, a qualidade da cerca, dizendo que o estádio apresenta problemas de infraestrutura há tempos — mesmo sendo uma construção recente, datada de 1999.

(Com EFE)