Quase aposentado, Ronaldinho ‘vence’ o carnaval do Rio

Ronaldinho Gaúcho pode se considerar um campeão do carnaval de 2017, no Rio de Janeiro. O jogador, que está perto de sua aposentadoria, desfilou pelas duas primeiras colocadas no carnaval carioca, incluindo a campeã Portela, que não vencia desde 1984.

A Portela foi a quinta escola a desfilar na segunda-feira de carnaval, e Ronaldinho cruzou a avenida com os convidados da escola.

A vice-campeã, Mocidade Independente de Padre Miguel, também teve presença do ídolo durante todo seu percurso, com os “Amigos da Mocidade”. Em ambas, ele esteve sem fantasia, apenas desfilando com os amigos convidados das escolas. O jogador ainda acompanhou a bateria da Mangueira, quarta colocada no carnaval.

Após o desfile pela Portela, o craque conheceu Beth Carvalho, cantora de samba, a quem homenageou em seu Instagram.