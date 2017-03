Provocações e festa: a noite de Neymar após façanha

Neymar disse ter feito nesta quarta-feira a melhor partida de sua carreira, diante do PSG, na goleada épica por 6 a 1 no Camp Nou. O resultado, conquistado nos acréscimos, com dois gols do brasileiro – e decisões contestadas da arbitragem – classificou o Barcelona às quartas de final da Liga dos Campeões. A virada, claro, pedia uma comemoração especial e Neymar registrou boa parte da farra em suas redes sociais. E aproveitou também para alfinetar adversários e seus críticos.

Pouco após a partida, Neymar posou com seus companheiros no vestiário do Camp Nou. E também com o amigo Lewis Hamilton, tricampeão de Fórmula 1, que acompanhou a partida no Camp Nou. O piloto inglês da Mercedes acompanharia Neymar na festa, assim como o cantor Thiaguinho e sua esposa Fernanda Souza.

Ainda no Camp Nou, Neymar iniciou sua sessão de provocações em seu Instagram Stories (aplicativo no qual os vídeos são apagados depois de 24 horas).O brasileiro repostou uma imagem dos jogadores do PSG Adrien Rabiot e Layvin Kurzawa após a vitória da equipe francesa no jogo de ida por 4 a 0. Nela, Kurzawa faz o sinal de vitória (um dois com as mãos), enquanto Rabiot sinaliza quatro (em referência ao resultado). Neymar, então, foi à forra: 4+2 = 6 , com vários emoticons de risadas.

Mais tarde, sua artilharia se voltaria ao jornalista André Rizek. O apresentador do SporTV postou, ainda durante o jogo, em seu Twitter a mensagem: “É sério que Neymar vai estragar esse jogaço com o insuportável cai-cai brasileirinho? Craque. Mas que péssimo hábito, hein?”. Também no Stories, Neymar exibiu e o tuíte e o recado “Chora.” O jornalista voltou a falar sobre o atacante em seu Twitter e a responder aos fãs de Neymar nas redes sociais.

Mais tarde, já em uma animada festa com a presença de Thiaguinho, Neymar postou vídeos cantando funk e até expôs os momentos de alegria de seu pai, que apareceu com um copo de bebida na mão. “Você é meu ídolo, eu te amo”, escreveu Neymar.

Ele ainda postou uma foto ao lado do colega de clube Samuel Umtiti antes de desejar boa noite aos seguidores, quando a manhã de quinta-feira já se iniciava em Barcelona. Neymar ainda trocou sua foto de perfil do Instagram por uma na qual faz um gesto pedindo silêncio.

