Preso, Carlos Arthur Nuzman se afasta da presidência do COB

Preso desde a última quinta-feira no presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nuzman, decidiu na tarde deste sábado se licenciar do cargo que exerce desde 1995, quando assumiu o comando do COB. O afastamento do dirigente foi confirmado em um comunicado divulgado no site do COB.

Nuzman já havia sido suspenso pelo Comitê Olímpico Internacional na sexta-feira, o que acarreta no congelamento de todos os pagamentos feitos pelo COI a entidade que gere o esporte olímpico brasileiro. A decisão, porém, não afeta a participação de atletas do país em competições internacionais. Com a punição, Nuzman também foi excluído da Comissão de Coordenação dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Está marcada para a próxima quarta-feira uma reunião extraordinária na sede do Comitê para discutir a decisão do COI. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, Nuzman deve renunciar à presidência do COB. O dirigente foi alvo central da Operação Unfair Play (Jogo Sujo, em tradução livre do inglês), um desdobramento da Lava-Jato conduzido pela Polícia Federal e Ministério Público que apura um esquema de propinas que garantiu a indicação do Rio como sede da Olimpíada do ano passado.

O agora presidente licenciado do COB já havia sido conduzido pela PF em setembro para prestar depoimento sobre seu envolvimento com Arthur Soares, empresário foragido e acusado de transferir somas milionárias de dinheiro a dois dirigentes senegaleses, Papa Massata e Lamine Diack, o último ex-presidente da Federação Internacional de Atletismo e membro do comitê que escolheu a sede dos Jogos de 2016.