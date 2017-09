Presidente da CBT explica polêmicas na Copa Davis

Rafael Westrupp, presidente da Confederação Brasileira de tênis (CBT), explicou, nesta sexta-feira, em entrevista ao site “Tenisbrasil“, as polêmicas envolvendo a equipe brasileira durante a disputa da Copa Davis de tênis. Comentou o ato antidesportivo contra o juiz de linha, feito por Guilherme Clezar, e sobre o vídeo que postou em suas redes sociais, com xingamentos ao japonês Kei Nishikori.

Os problemas aconteceram no último final de semana, na disputa da repescagem contra o Japão, em Osaka, no qual o Brasil foi derrotado por 3 a 1, voltando para o grupo zonal americano em 2018. O caso que gerou mais polêmica foi do tenista Guilherme Clezar, que puxou seus olhos com os dedos, fazendo referência à característica do povo japonês, ao criticar o juiz de linha, que havia errado um lance contra ele.

“A CBT seguiu a hierarquia, acatando toda e qualquer decisão da ITF (Federação Internacional de tênis). Se fosse decidido por desclassificar o atleta ou por aplicar uma multa, ou ainda as duas penalidades ao mesmo tempo, a CBT acataria de imediato, deixando o julgamento para o Comitê da Davis, que fica em Londres e não possui interferência de países. A ITF aplicou uma multa de 1.500 dólares, que será paga pelo jogador”, explicou.

Westrupp também analisou o episódio envolvendo Kei Nishikori, que teve seu nome cantado várias vezes na comemoração de aniversário do capitão brasileiro, João Zwetsch, dias antes da disputa da Copa Davis. No vídeo, publicado nas redes sociais, o grupo brasileiro fala um palavrão ao final, depois da menção do nome do japonês.

“Foi um descuido digital meu. Fizemos vários vídeos no restaurante e não conferi por desatenção antes de postar na página. Se eu tivesse visto que havia um palavrão, jamais teria publicado, sendo presidente da CBT ou não”, contou. “Nishikori foi quem deu a dica para o restaurante, mas fomos no restaurante errado. Aí surgiu a brincadeira de falar o nome dele o tempo todo, principalmente quando chegavam os pratos. Peço desculpas pelo erro da publicação que, com certeza, jamais acontecerá novamente”, finalizou.

(com Gazeta Press)