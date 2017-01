Prêmio Puskás: quem é o malaio que frustrou o corintiano Marlone

O Wendell Lira da Malásia. Assim pode ficar conhecido o atacante Mohd Faiz bin Subri, que nesta segunda-feira subiu ao palco reservado aos maiores astros do futebol mundial e conquistou o prêmio Puskás, entregue pela Fifa ao autor do gol mais bonito do ano. Subri, de 29 anos, frustrou o brasileiro Marlone – e toda a torcida corintiana -, que concorria ao prêmio vencido por Wendell Lira em 2015 e Neymar em 2011. O malaio ainda roubou a cena na hora do discurso.

Apesar de toda a campanha do Corinthians e do próprio Marlone nas redes sociais, o malaio ganhou com folgas a eleição popular: 59,46% dos votos, contra 22,86% de Marlone e 10,01% da venezuelana Daniuska Rodríguez – outros gols tiveram 7,68% dos votos. O até então desconhecido Subri recebeu das mãos de ninguém menos que Ronaldo Fenômeno o troféu graças a um chute impressionante. O jogador do Penang, da Malásia, acertou uma cobrança de falta com uma curva espetacular na partida contra o Pahang, pela Superliga da Malásia, em 16 de fevereiro de 2016. Assista ao lance:

Subri não é um atleta renomado nem mesmo em seu país. O camisa 13 do Penang, passou por diversos clubes da Malásia, inclusive de divisões inferiores, sem grande sucesso. Em 2015, ele ajudou sua equipe a subir à primeira divisão do país. Ele chegou a ser convocado à seleção malaia, mas não obteve sequência na equipe, 161ª colocada do ranking da Fifa.

Celular – Subri divertiu a todos em seu momento de glória nesta segunda-feira. Aparentemente assustado ao receber o troféu de Ronaldo, o jogador asiático sacou seu smartphone para encontrar o discurso que havia preparado. Após alguns segundos de apreensão, Subri encontrou o texto, que leu em inglês, com certa dificuldade.

“Honestamente, nunca passou pela minha cabeça que eu chegaria neste nível e seria capaz de estar entre os maiores do futebol neste lugar incrível”, disse. Assim como o Corinthians fez com Marlone, o governo da Malásia também realizou forte campanha em favor de seu representante. Pouco depois, Subri admitiu que estava nervoso e postou uma imagem de seu discurso no Twitter, além, claro de fotos da festa. Veja, abaixo, o discurso do vencedor do Puskás: