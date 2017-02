Prefeitura do Rio oficializa mudança de nome do Engenhão

A Prefeitura do Rio de Janeiro oficializou nesta segunda-feira a mudança de nome do Estádio Olímpico João Havelange. Popularmente chamado de Engenhão, por estar localizado no bairro do Engenho de Dentro, o estádio do Botafogo foi rebatizado para Estádio Olímpico Nilton Santos, em homenagem ao ídolo alvinegro.

“Fica renominado o equipamento disposto no Decreto nº 23.057, de 26 de junho de 2003, de Estádio Olímpico João Havelange para Estádio Olímpico Nilton Santos”, afirma o decreto assinado pelo prefeito Marcelo Crivella, torcedor declarado do Botafogo, na última sexta-feira e publicado nesta segunda.

Em 2015, o ex-prefeito Eduardo Paes, havia homologado um pedido para que o nome fantasia do Engenhão fosse trocado para Nilton Santos, mas agora a mudança foi na nomenclatura oficial.

A mudança se deu pelo desejo do Botafogo em homenagear um dos maiores ídolos de sua história e da seleção brasileira. O clube carioca já costumava chamar o estádio pelo nome do ex-jogador, e incentivava seus torcedores a adotar a nomenclatura antes que fosse oficializada. Bicampeão mundial em 1958 e 1962 pela seleção, Nilton Santos morreu em novembro de 2013, aos 88 anos.

O estádio foi inaugurado em 2007, para os Jogos Pan-Americanos daquele ano, ainda sob o nome de João Havelange, o cartola esportivo mais influente da história do futebol brasileiro. Torcedor do Fluminense, Havelange presidiu a Fifa entre 1974 e 1998 e, em seus últimos anos de vida, teve sua imagem arranhada por escândalos de corrupção. Morreu, aos 100 anos, em 2016.

(Com Estadão Conteúdo)