Postagens de Felipe Melo e Valdivia agitam dia do Palmeiras

A segunda-feira amanheceu conturbada no Palmeiras após mais uma rodada sem vitória no Brasileirão. O empate em 0 a 0 diante do Atlético-MG deixou o atual campeão na 12ª colocação. E para agitar ainda mais o ambiente, o volante Felipe Melo, que ficou no banco de reservas, postou uma mensagem enigmática, considerado por alguns torcedores como uma indireta ao técnico Cuca.

“Mesmo sem entender, eu confio em ti Jesus”, escreveu Felipe Melo, na legenda de um vídeo em que seu cachorro aparece caminhando em frente a uma piscina, com uma música gospel do cantor Thalles Roberto como trilha sonora. Felipe Melo “trancou” os comentários do vídeo no Instagram. No Twitter, palmeirenses se dividiram entre apoio a Felipe Melo e à decisão de Cuca de deixá-lo no banco.

Mesmo sem entender eu confio em ti Jesus! @thallesrobertoo 🙏#JesusReisdosReis #euconfioemtijesus🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #Ousado A post shared by felipe (@felipemelo) on Jun 5, 2017 at 5:46am PDT

Mais cedo, o meia chileno Jorge Valdivia também agitou os palmeirenses nas redes sociais. Sem clube desde que deixou o Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, no mês passado, o jogador passa férias no Brasil e deixou claro que retornaria ao Palmeiras com o maior prazer. “Só ligar que eu vou”, escreveu, em reposta a torcedores que clamam por sua volta.

Só ligar que eu vou ..! — Fe (@el_mago_oficial) June 5, 2017

O meia de 33 anos, que não participou da conquista recente da Copa do Presidente dos Emirados Árabes, pois estava lesionado, deixou o Palmeiras em 2015. Em duas passagens pelo clube, Valdivia conquistou o Paulistão de 2008, a Copa do Brasil de 2012 e a Série B de 2013.