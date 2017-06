Portuguesa é eliminada da Série D e fica ‘sem divisão’ para 2018

A Associação Portuguesa de Desportos, a popular Lusa, viveu o dia mais triste de seus 96 anos de história no último domingo. O tradicional clube paulistano, que até 2013 disputava a elite do futebol nacional até ser rebaixado por uma punição do STJD, perdeu para a Desportiva Ferroviária por 1 a 0, em Cariacica (ES), e foi eliminada da Série D do Brasileirão. O último fracasso deixa o time, a princípio, “sem divisão” nacional em 2018.

A Portuguesa viajou ao Espírito Santo empolgada após vitória por 3 a 0 sobre o Bangu e recebeu o apoio de seus torcedores no aeroporto. O time tinha chances de avançar à próxima fase, mas o gol de Edinho, da Desportiva Ferroviária, decretou a eliminação da Lusa, que ainda terminou na lanterna do Grupo A13, com sete pontos. O time capixaba se classificava até os minutos finais, mas também foi eliminado graças a um gol do Campinense, que terminou na liderança da chave.

A Lusa, agora, só tem uma esperança de disputar um campeonato nacional em 2018: precisa vencer a Copa Paulista, que começa na próxima semana e dá ao campeão o direito de escolher entre uma vaga na Série D ou na Copa do Brasil do ano seguinte. A Portuguesa disputará a Série A 2 (segunda divisão) do Campeonato Paulista no próximo ano.

A Portuguesa, que revelou grandes jogadores como Julinho Botelho, Djalma Santos, Dener, Zé Roberto, entre muitos outros, foi vice-campeã brasileira em 1996 e possui três títulos paulistas e dois do Rio-SP. O clube não disputa a Série A do Brasileirão desde 2013, quando foi rebaixada pelo STJD por causa da escalação irregular do meia Héverton – decisão que livrou o Fluminense do rebaixamento. Desde então, o clube acumulou rebaixamentos tanto no Estadual quando no Brasileirão.

Nas redes sociais, muitos fãs de futebol lamentaram a “morte” da Lusa:

PORTUGUESA ELIMINADA DA SÉRIE D.

LUSA FICA SEM DIVISÃO EM 2018.

OBRIGADO CBF, STJD, FLUMINENSE. pic.twitter.com/6M2GveuFu3 — VIVEMOS DE FUTEBOL (@VivemosDFutebol) June 25, 2017

Em 1996, a Portuguesa estava na final da Série A do Brasileirão. Hoje, 21 anos depois, ficou em último lugar do grupo dela na Série D — Última Divisão (@ultimadivisao) June 25, 2017

Lusa eliminada da Série D e do futebol nacional. Acabaram com o clube. Queriam saber o q estarão pensando os q venderam a Portuguesa em 2013 — Julio Gomes (@juliogomesfilho) June 25, 2017

ALGUEM TEM QUE EXPLICAR PORQUE A PORTUGUESA ACABOU ! — Silvio Luiz (@silvioluiz) June 26, 2017