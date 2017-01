Por ouro inédito, seleção olímpica é indicada ao Oscar do esporte

O inédita medalha de ouro olímpica conquistada no Maracanã diante da Alemanha pode render mais uma honraria à seleção brasileira. A equipe campeã da Rio-2016 foi indicada ao Laureus, considerado o Oscar do esporte mundial, na categoria equipe do ano de 2016. A premiação acontece em 14 de fevereiro, em Mônaco.

A equipe comandada por Neymar no Rio terá forte concorrência no prêmio: o Cleveland Cavliers, de LeBron James, campeão da NBA; o Chicago Cubs (campeão da Major League Baseball encerrando um jejum histórico de 108 anos; a Mercedes, tricampeã da Fórmula 1; a seleção portuguesa de futebol, campeã da Eurocopa; e o Real Madrid (campeão da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes da Fifa.

O prêmio principal, de melhor atleta do ano, terá na categoria masculina cinco estrelas do esporte mundial: o jamaicano Usain Bolt e o britânico Mo Farah, do atletismo, o português Cristiano Ronaldo, do futebol, o britânico Andy Murray, do tênis, e os americanos do basquete LeBron James e Stephen Curry.

Na categoria feminina, concorrem a ginasta americana Simone Biles, a americana Alysson Felix, do atletismo, a tenista alemã Angeligue Kerber, a nadadora americana Katie Ledecky, a velocista jamaicana Elaine Thompson e a ciclista britânica Laura Trott.

Além da seleção masculina de futebol, o Brasil terá outro representante na festa: o skatista Pedro Barros, finalista na categoria esportes radicais. O atleta catarinense, campeão do X-Games, concorre com quatro mulheres – a britânica Rachel Atherton (de mountain bike), a snowboarder americana Chloe Kim, a esquiadora estoniana Kelly Sildaru e a surfista americana Tyler Wright – além do surfista havaiano e campeão mundial de 2016 John John Florence.

Há ainda premiações para “Retorno do ano”, cujos destaques entre os finalistas são o nadador americano Michael Phelps e o tenista argentino Juan Martín Del Potro, e “revelações”, com a seleção da Islândia de futebol, sensação da Euro, e o Leicester City, campeão inglês pela primeira vez, como favoritos.

Relembre os vencedores do Laureus no ano passado