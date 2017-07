Piloto morre após sofrer acidente no circuito de Interlagos

O piloto Sérgio dos Santos morreu após sofrer um acidente durante corrida da categoria SuperBike Escola neste domingo, no circuito de Interlagos, em São Paulo (SP). A prova é uma das oito que compõem a programação da SuperBike Brasil, principal competição de motovelocidade no país.

Sérgio, que pilotava uma Kawasaki Ninja ZX-10R, perdeu o controle de sua moto na Curva do Sol, saiu do traçado e bateu na proteção de pneus em alta velocidade. A prova foi interrompida na oitava das 12 voltas previstas, e finalizada em bandeira vermelha.

Segundo informações preliminares da SuperBike Brasil, o mineiro de Varginha foi levado consciente para o Hospital São Luiz, no bairro do Morumbi, e morreu durante uma cirurgia. Os organizadores do evento, no entanto, não souberam dizer até o início da tarde desta segunda-feira a causa da morte, nem o horário.

No momento da colisão, o competidor ocupava a quarta posição, que acabou sendo sua colocação final – para efeito da classificação, a corrida foi considerada válida até a sétima volta. Na premiação no pódio, a posição que seria de Sérgio ficou vaga, pois os cinco primeiros recebem troféus.

Veja o acidente no vídeo abaixo, aos 19min20.