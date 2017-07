Peyton Manning cria ‘climão’ após piada com Kevin Durant

O clima ficou pesado na apresentação do Espys 2017, premiação dada pelo canal ESPN aos melhores atletas americanos de 2017, na noite desta quarta-feira. O ex-jogador de futebol americano e apresentador da premiação, Peyton Manning criou um “climão” ao fazer piada com Kevin Durant, o MVP das finais da NBA em 2017.

Um elogio ao time de feminino de ginástica dos EUA foi a deixa para a alfinetada da lenda da NFL. “O time de ginástica é tão dominante que Kevin Durant me disse que quer participar no ano que vem”, disse. A transmissão, então, cortou para o jogador do Golden State Warriors, que não achou graça nenhuma.

Durant causou polêmica na última temporada ao deixar o Oklahoma City Thunder para defender o Golden State Warriors para, segundo ele, conquistar um título da NBA. O jogador era um dos ídolos da modesta equipe e foi taxado de traidor por essa troca.

Apesar do evidente desconforto de Durant, Manning seguiu fazendo piada com a situação. “Russell Westbrook, o que você acha disso?”, perguntou, citando o ex-companheiro de Durant no Thunder, que foi eleito o melhor jogador da temporada, mas passou longe do título. Westbrook ficou constrangido e tentou conter o riso.

No Espys, Kevin Durant venceu o prêmio de melhor desempenho em uma competição, por sua participação nas finais da NBA. Já Russel Westbrook venceu o prêmio de melhor atleta do ano entre os homens de todos os esportes.