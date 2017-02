Pepe Mel é o novo técnico do La Coruña

O Deportivo La Coruña anunciou nesta terça-feira a contratação do técnico Pepe Mel, que chega para substituir Gaizka Garitano. Seu contrato vai até junho, com opção de extensão por mais um ano.

Mel, cujo último trabalho foi no Betis, de dezembro de 2014 a janeiro de 2016, estreará na próxima quinta-feira, em jogo contra o Atlético de Madrid no estádio Riazor, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol.

Sem vencer há sete partidas pelo Campeonato Espanhol, o La Coruña é o último time fora da zona de rebaixamento, com 19 pontos, apenas dois a mais que o antepenúltimo colocado, o Sporting Gijón.

(Com EFE)