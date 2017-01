Pentacampeão da NBA tem anéis dos títulos roubados

Derek Fisher, pentacampeão da NBA pelo Los Angeles Lakers, teve sua casa invadida e roubada na manhã desta segunda-feira. De acordo com a polícia da cidade de Los Angeles, o ex-jogador perdeu todos os seus cinco anéis do campeonato (espécie de troféu que cada jogador recebe após o título) no roubo.

Os ladrões também levaram diversas joias do ex-atleta, totalizando cerca de 300.000 dólares de perda (940.000 reais na cotação atual). A casa de Fisher estava vazia no momento do incidente, conforme informou a polícia local. Nenhum assaltante foi preso até o momento.

Fisher defendeu os Lakers por 13 temporadas, vencendo o título da NBA em 2000, 2001, 2002, 2009 e 2010, em uma vitoriosa parceria com o ídolo Kobe Bryant. O ex-jogador também atuou como técnico ao dirigir o New York Knicks de 2014 a 2016.