Pelé: ‘Vou comentar só para matar a saudade’

Os amistosos da seleção brasileira contra Argentina e Austrália, nos dias 9 e 13 de junho, respectivamente, em Melbourne (Austrália), estão cheios de novidades, como a lista de convocados sem Neymar, a quebra de exclusividade da Globo, a transmissão por redes sociais e a volta de Pelé como comentarista.

Nesta segunda, Pelé, ainda em recuperação de cirurgia no joelho e no quadril, explicou por que decidiu abrir o precedente de trabalhar na TV sem ser em Copa do Mundo. “Como é do conhecimento de todos, eu só faço comentários na TV em Copas do Mundo ou em torneios importantes com a seleção brasileira. Isso é para matar a saudade…”.