Pelé vai voltar a comentar jogos da seleção na TV

Pelé voltará a atacar de comentarista nos próximos jogos da seleção brasileira, os amistosos contra Argentina e Austrália, dias 9 e 13 de junho, em Melbourne (Austrália). As partidas serão transmitidas em tevê aberta pela TV Brasil e pela internet nas redes sociais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em uma transmissão conjunta. A narração deve ser do jornalista Nivaldo Prieto, da Fox Sports.

A CBF informou que as partidas serão transmitidas em “multiplataformas” e confirmou apenas a presença de Pelé, sem maiores detalhes. A TV Brasil também não oficializou o acordo. Até o momento, a Rede Globo, que costuma transmitir todos os jogos da seleção, não entrou em acordo com a CBF. As partidas contra Argentina e Melbourne vão começar às 7h (horário de Brasília), sem a presença do astro Neymar. Poupado pelo técnico Tite, o jogador do Barcelona não entrou na lista de convocados para os amistosos e já está de férias.