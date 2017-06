Paulinho e Lucas Lima negociam com o Barcelona

Depois de um ano frustrante, com o rival Real Madrid campeão da Liga dos Campeões e da liga espanhola, o Barcelona busca reforços para a temporada 2017/2018. Dois brasileiros estariam na lista: o volante Paulinho, do Guangzhou Evergrande, e o meia Lucas Lima, do Santos, ambos constantemente convocados para a seleção brasileira.

A chegada de Paulinho parece mais provável. Depois de sofrer na última temporada com o mau momento de Sergio Busquets e Ivan Rakitic e, sobretudo, a difícil adaptação do português André Gomes, o Barcelona procura um novo volante. O preferido é o italiano Marco Verratti, do Paris Saint-Germain, mas Paulinho seria uma boa alternativa.

Segundo o Goal.com, Paulinho interessa ao Barcelona desde janeiro, mas nas últimas semanas as negociações com o clube chinês foram efetivamente abertas. Nos últimos meses, jornais europeus especularam um possível interesse do Bayern de Munique, mas o jogador, titular absoluto da seleção de Tite, declarou que pretende continuar no Guanghzou.

A negociação com Lucas Limas, revelada pelo apresentador Benjamin Back, da Fox Sports, teria ligação com o pai de Neymar, que também gerencia a carreira do meia do Santos. O jogador, que está longe de viver sua melhor fase na equipe santista, assinaria em 1º de julho, data em que pode assinar um pré-contrato, e chegaria ao Barcelona apenas em janeiro, sem custos. O Barcelona também negocia com Philippe Coutinho, do Liverpool, para a posição.