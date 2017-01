Pato deve deixar o Villarreal para jogar na China

Alexandre Pato não estará em campo na partida do Villarreal contra o Granada, neste sábado, válida pelo Campeonato Espanhol. A razão é que a transferência do brasileiro para o futebol chinês está muito próxima de se concretizar. Nesta sexta-feira, o treinador do clube espanhol, Fran Escribá, confirmou: “Temos analisado a situação, mas é complicado contar com ele para entrar nesta partida. Pato tem uma oferta interessante para sair e não podemos correr riscos”, afirmou Escribá. “Se for justo para o time e para ele, acho uma boa negociação. No momento, precisamos de jogadores focados e comprometidos 100% com o clube”.

O mais provável é que Pato vá defender o Tianjin Quanjian, equipe dos brasileiros Luís Fabiano e Jadson na última temporada, além de ser treinada pelo ex-capitão da seleção italiana Fabio Cannavaro. O clube chinês fez uma oferta pelo brasileiro quando jogava no Corinthians. Pato recusou uma proposta de 52 milhões de reais, porque queria retornar ao futebol europeu. O atacante foi vendido ao Villarreal em julho do ano passado por 3 milhões de euros (cerca de 10 milhões de reais à época).