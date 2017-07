Paris e Los Angeles sediarão Olimpíadas de 2024 e 2028

O Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu nessa terça-feira que Paris, na França, e Los Angeles, nos Estados Unidos, receberão os Jogos Olímpicos de 2024 e 2028. A ordem das cidades-sede ainda será definida em reunião a ser realizada pela entidade em 13 de setembro, em Lima, no Peru.

A definição antecipada aconteceu pois os membros do COI optaram por atribuir não apenas uma edição, mas duas, premiando as candidaturas que persistiram até o final do processo de disputa pelo evento de 2024. A reunião ocorreu em Lausanne, na Suíça, onde os membros do Comitê estiveram reunidos para ouvir a defesa das candidaturas por autoridades dos dois países.

Embora ambas as cidades já tenham ressaltado priorizar a realização dos Jogos de 2024, um acordo entre o COI e as administrações de Paris e Los Angeles não está descartado para que a escolha seja consensual. Assim uma das metrópoles receberia uma compensação financeira para aguardar até 2028.

A tendência é que Paris, que realizou os Jogos Olímpicos de 1924 e realizaria o evento um século depois, seja premiada com o primeiro destes eventos. A campanha francesa foi reforçada na reunião pela presença do presidente Emmanuel Macron. Segundo o chefe de Estado, o país está se engajando pela realização da Olimpíada de 2024, e não pela de 2028, porque o local em que será construída a Vila Olímpica é um loteamento de apartamentos sociais – para população de baixa renda – e deverá ser construído e entregue nos próximos sete anos.

Segundo Macron, Paris tem a maior parte da infraestrutura esportiva já construída e os Jogos Olímpicos não gerarão custos excessivos. Além disso, lembrou a emergência de partidos extremistas, de movimentos xenofóbicos e de grupos terroristas que ameaçam os valores do Ocidente.

“Vim apoiar a equipe e dizer a que ponto esses Jogos são importantes para a França. Por duas razões: a França está pronta e os valores olímpicos, que são os nossos, estão sendo ameaçados, e é um ótimo momento para defendê-los”, argumentou, para depois enfatizar: “Os Jogos são um momento de tolerância, Justiça, de respeito ao meio ambiente, valores que Paris defenderá 100 anos após os Jogos Olímpicos de 1924 em Paris”, completou.

(Com Estadão Conteúdo)