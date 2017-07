Paratleta morre em treino ao ser atingido por equipamento

O paratleta dos Emirados Árabes Abdullah Hayayei, de 36 anos, morreu após ser atingido na cabeça pela queda da gaiola de proteção da prova do lançamento do martelo, conforme divulgou nesta quarta-feira a federação de atletismo do país asiático. O atleta treinava na Inglaterra para o Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, que acontece este mês em Londres.

Hayayei, que disputaria o torneio a partir desta sexta-feira, treinava no Centro Newham Leisure, em Newham, nos arredores de Londres, quando o equipamento o atingiu. Ainda de acordo com a entidade esportiva, o atleta, da classe F34, morreu na hora, em decorrência do impacto.

Majid Al Usaimi, vice-presidente da Federação dos Atletas Paralímpicos, explicou que o acidente aconteceu durante treino realizado na tarde de terça-feira.

De acordo com a federação local, apesar da morte do atleta do lançamento do martelo, a delegação dos Emirados Árabes participará normalmente do Mundial, como forma de homenagear Hayayei.

(Com EFE)