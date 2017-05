Palmeiras goleia Vasco por 4 a 0 na estreia do Brasileirão

O Palmeiras, atual campeão brasileiro, confirmou as expectativas na primeira rodada do Campeonato Brasileiro e conquistou vitória em cima do Vasco, por 4 a 0, no Allianz Parque. Tido como o principal elenco do futebol brasileiro, com um estigma ainda mais forte acerca da retorno do técnico Cuca – justamente o comandante do nono título brasileiro em 2016 -, a equipe da capital paulista não teve grandes dificuldades para derrotar os cariocas, que reintegrou a elite do torneio nacional após subir da Série B em 2016.

O Palmeiras começou em ritmo fulminante no setor de ataque. Logo aos seis minutos, em cobrança de pênalti, o lateral Jean anotou o primeiro para os donos da casa. O Vasco até pressionou no restante do primeiro tempo, mas não finalizou bem. Aos 40 minutos, a equipe de Cuca reagiu: Jean tentou finalização, que acabou dando rebote para o meia Guerra ampliar para o Palmeiras.

O terceiro gol ocorreu nos últimos minutos do primeiro tempo, com jogada de Tchê Tchê, que cruzou para Borja cabecear para as redes de Martín Silva. O atacante colombiano estava há cinco jogos sem marcar. O quarto veio aos 34 minutos, após nova marcação de pênalti assinalada pelo juiz. O lateral Jean, cobrador oficial do time, deixou Borja para assumir a responsabilidade. O atacante bateu no meio e sacramentou a goleada em cima dos cariocas.