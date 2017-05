Palmeiras celebra queda do Flamengo, mas Cuca liga alerta

A eliminação precoce do Flamengo na Copa Libertadores foi bastante celebrada pela torcida do Palmeiras na noite desta quarta-feira, após a vitória da equipe paulista sobre o Internacional, pela Copa do Brasil. O técnico Cuca, porém, prefere ver a inesperada queda dos rubro-negros como um alerta para o próprio Palmeiras no torneio continental.

Assim que o jogo acabou, o sistema de som do Allianz Parque informou a derrota do Flamengo diante do San Lorenzo de forma provocativa: “Cheirinho no ar”, em referência ao frustrado lema “cheirinho de hepta” da equipe carioca, no Brasileirão do ano passado. Mas Cuca não entrou na brincadeira.

“É futebol e tudo pode acontecer. Não precisa pegar os outros como exemplo. Há pouco tempo, o Palmeiras teve um dia ruim e também ficou fora”, recordou Cuca, lembrando a recente eliminação do Palmeiras diante da Ponte Preta na semifinal do Campeonato Paulista, sob o comando de Eduardo Baptista.

Na próxima quarta-feira, o Palmeiras fará seu último compromisso na primeira fase da Copa Libertadores e pode até perder por um gol de diferença do Atlético Tucumán para avançar às oitavas. Cauteloso, o treinador não se anima com o cenário teoricamente favorável.

“Se a gente perde por dois gols, podemos ficar fora. Na Libertadores, é importante jogar bem e vencer para terminar na liderança da chave. Pela grandeza, times como Flamengo, Palmeiras, Santos e Grêmio sempre têm a pressão de passar da fase de grupos. Mas o torneio não diz que o menor vai sair e o maior vai passar.”

Antes de pensar na Copa Libertadores, o Palmeiras volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. Às 19 horas (de Brasília) deste sábado, com uma escalação alternativa em função do desgaste do elenco, o time enfrentará a Chapecoense, na Arena Condá.

(com Gazeta Press)