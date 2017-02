Pai de meia do Corinthians morre em acidente com elevador

O meia Camacho, do Corinthians, recebeu uma trágica notícia neste domingo: seu pai, Anízio Camacho, morreu em um acidente no elevador particular de sua casa, no Rio de Janeiro. Anízio estava com a mãe e o irmão do atleta, que é cadeirante, no elevador e não resistiu aos ferimentos depois de o equipamento desabar.

O Corinthians confirmou a notícia com uma mensagem de força ao atleta nas redes sociais. “Que o seu pai descanse em paz e que toda a família tenha força para superar este momento tão difícil”. Torcedores da equipe paulista e de outros clubes utilizam a hashtag #ForçaCamacho nas redes sociais para prestar solidariedade ao atleta de 26 anos.

#ForçaCamacho • • Que o seu pai descanse em paz e que toda a família tenha força pra superar este momento tão difícil. A post shared by Corinthians (@corinthians) on Feb 20, 2017 at 2:49am PST

A mãe do atleta, Rita, quebrou as duas pernas no acidente e está hospitalizada, assim como o irmão de Camacho, Leonardo, que sofreu pequenas escoriações.O elevador foi construído na casa da família para facilitar o acesso do irmão do jogador, que ficou paraplégico em 2012 após receber um tiro de um policial.

Por causa da tragédia, Camacho foi liberado do treino desta segunda-feira e, provavelmente, não enfrentará o Palmeiras na quarta-feira, em Itaquera. Ainda não há informações sobre o velório e a tendência. Colegas de equipe, como o meia Marlone prestaram solidariedade a Camacho.

Meu irmão, meus sentimentos, que Deus conforte você e toda sua família. #forçacamacho 🙏🏻🙌🏻📖 A post shared by Marlone (@marloneoficial) on Feb 20, 2017 at 2:36am PST

(Com Estadão Conteúdo)