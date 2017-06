Oscar é duramente punido por confusão com Zizao na liga chinesa

O extremo rigor parece ser uma das bases da China em seu desafio de desenvolver o futebol do país. Nesta quinta-feira, o meia brasileiro Oscar, do Shanghai SIPG, recebeu nada menos que oito jogos de suspensão por ter participado de uma briga durante a partida da liga chinesa diante do Guangzhou R&F, no último domingo.

O curioso é que Oscar nada fez além de chutar a bola em cima de dois adversários para ganhar um lateral. Os adversários não gostaram do recurso do ex-jogador de São Paulo, Inter e Chelsea e partiram para a briga. O atacante chinês Chen Zizao, que passou pelo Corinthians entre 2012 e 2013, foi o primeiro a empurrá-lo. Oscar caiu no chão, sem reagir, e teve início um empurra-empurra entre vários atletas. (Assista, abaixo)

Brazil's #Oscar is involved in mega fight with his team in #China pic.twitter.com/8BqtKHWRl7 — Eduard Cauich (@ecauich) June 20, 2017

A Associação de Futebol da China anunciou a suspensão de oito jogos ao brasileiro, além de multa de 40.000 yuanes (cerca de 19.000 reais) por “conduta anti-desportiva e contra a reputação do jogo”. “O clube e o jogador devem ter uma profunda compreensão da dificuldade em desenvolver o futebol chinês e a importância de ter uma competição cultivada”, informou a federação em comunicado.

Zizao, por sua vez, foi suspenso por sete partidas. Fu Huan, companheira de Oscar, e Li Tixiang, do time adversário, receberam suspensões de seis e cinco jogos, respectivamente. Após a confusão, Oscar se defendeu ao site Sina.com. “Eu sou um jogador dedicado e tenho grande respeito pelo espírito do esporte. Quem joga futebol sabe que é uma ação normal”, disse.