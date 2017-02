Os segredos dos craques que passaram dos 30 anos

Nem todo mundo sabe, mas o sujeito que orgulhosamente exibe o seu tanquinho na foto está hoje com 42 anos. Pois a silhueta bem esculpida é apenas um detalhe. Além de mostrar forma física irretocável, o lateral-esquerdo Zé Roberto desfila pelos gramados brasileiros jogando em altíssimo nível. No ano passado, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras (e um dos protagonistas da equipe). O fenômeno não está restrito a esse esporte ou aos gramados brasileiros. No futebol americano, a grande estrela do momento é o quase quarentão Tom Brady, também conhecido como o marido da modelo Gisele Bündchen. Neste domingo, ele disputará seu sétimo Super Bowl, a finalíssima da principal liga do esporte. No tênis, não é diferente. O suíço Roger Federer, 35 anos, conquistou recentemente seu 18º título de Grand Slam, o Aberto da Austrália, batendo na final o espanhol Rafael Nadal, cinco anos mais moço. A explicação para este fenômeno não se dá dentro de campo ou das quadras. Reportagem de VEJA desta semana mostra que o segredo da longevidade desses atletas é, na verdade, fruto do avanço da ciência e da medicina, do conhecimento sobre o corpo humano e os impactos do esforço físico no organismo.

Com reportagem de Alexandre Senechal e Silvio Nascimento

