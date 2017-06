Os cabelos de Neymar

O craque Neymar se notabilizou principalmente pelos dribles, gols e vitórias. Mas também pelos visuais. O último, um misto de cabelos cacheado com franja lisa, gerou memes e comparações com figuras como Cauby Peixoto, Dona Florinda e Neusa Borges. VEJA separou alguns dos looks que marcaram o craque do Barcelona e da seleção brasileira. Confira abaixo:

Neymar participa de evento em São Paulo - 22/06/2017 (Nelson Almeida/AFP) Neymar participa de evento em São Paulo - 22/06/2017

O jogador Neymar em 2011 (Luiza Sigulem/Folhapress) O jogador Neymar em 2011

Neymar durante treino do Barcelona (Shaun Botterill/Getty Images)

Neymar durante partida entre Brasil e Paraguai válida pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo Rússia 2018, na Arena Itaquera, em São Paulo - 28/03/2017 (Ivan Pacheco/VEJA) Neymar

Neymar e Marquezine (Eduardo Martins/AgNews)

Neymar se atenta à bola durante partida entre as seleções brasileira e alemã, válida pelos Jogos Olímpicos Rio 2016 (Clive Mason/Getty Images)

Neymar comemora o 2º gol do Brasil durante a partida contra a Argentina, válida pela 11ª rodada das eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2018, no estádio do Mineirão, na cidade de Belo Horizonte (MG) - 10/11/2016 (Andre Yanckous/AGIF/Folhapress) Neymar

Neymar no jogo entre Barcelona e Alavés (Albert Gea/Reuters) Neymar no jogo entre Barcelona e Alavés

Neymar durante o jogo contra a Colômbia, em Manaus (Pedro Martins/Mowa Press)

Neymar, do Barcelona (David Ramos/Getty Images) Neymar, do Barcelona

Neymar durante o jogo contra a Colômbia, em Manaus (Paulo Whitaker/Reuters) Neymar durante o jogo contra a Colômbia, em Manaus

O jogador Neymar durante treino preparatório da Seleção Brasileira para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, na Rússia - 05/09/2016 (Bruno Kelly/Reuters) O jogador Neymar durante treino preparatório da Seleção Brasileira para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, na Rússia - 05/09/2016

Neymar na seleção (Ivan Pacheco/VEJA.com) Neymar na seleção

O jogador Neymar em 2015 (Arquivo/Getty Images) O jogador Neymar em 2015

O jogador da seleção brasileira, Neymar, durante a partida entre Brasil e México - 17/06/2014 (Agustin Cuevas/Brazil Photo Press/Folhapress) Neymar - cabelo

O jogador Neymar em 2012 (Moacyr Lopes Junior/Folhapress) O jogador Neymar em 2012

O jogador Neymar, do Santos - 22/07/2009 (Ricardo Nogueira/Folhapress) O jogador Neymar, do Santos - 22/07/2009

O jogador Neymar em 2011 (Luiz Fernando Menezes/Fotoarena/Folhapress) O jogador Neymar em 2011

O jogador Neymar, do Santos - 21/11/2010 (Ueslei Marcelino/Agif/Folhapress) O jogador Neymar, do Santos - 21/11/2010

O jogador Neymar, do Santos - 01/12/2010 (Ricardo Saibun/Agif/Folhapress) O jogador Neymar, do Santos - 01/12/2010