O meia Oscar marca em sua estreia na China

O brasileiro Oscar começou bem sua caminhada pelo futebol chinês. Nesta terça-feira, o meia, maior transação da China na temporada 2017, entrou em campo pela primeira vez com a camisa do Shanghai SIPG e marcou seu primeiro gol, na vitória de 3 a 0 sobre o Sukhothai, da Tailândia, pela primeira fase da Liga dos Campeões da Ásia.

O gol do ex-jogador do Chelsea foi marcado aos 34 minutos do primeiro tempo. Oscar recebeu passe pela direita do usbeque Ahmedov, entrou na área e bateu cruzado. O segundo gol foi marcado por Elkeson, e também esteve em campo o atacante Hulk. A equipe avançou à fase de grupos e vai enfrentar o Seoul (Coreia do Sul), Urawa Red Diamonds (Japão) e Western Sydney Wanderers (Austrália). Outros dois clubes chineses com brasileiros, como o Guanghzou Evergrande, de Paulinho, Ricardo Goulart e Felipão, além do Jiangsu Suning, de Ramires e Alex Teixeira, também disputam a Liga.