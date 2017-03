Boa Esporte agiu bem ao contratar o goleiro Bruno? Vote

Desde a última sexta-feira, o Boa Esporte dá como certa a contratação do goleiro goleiro Bruno Fernandes. O clube de Varginha (MG) sofreu críticas por contratar o atleta, liberado pelo Superior Tribunal Federal (STF) enquanto aguarda o julgamento de um recurso. A repercussão negativa fez com que patrocinadores deixassem o clube, que disputará a Série B do Brasileirão. O Boa Esporte se defendeu e alegou estar cumprindo uma “obrigação social” ao dar uma nova chance ao ex-presidiário, acusado de participação no assassinato de sua ex-amante, Eliza Samudio, quando era ídolo do Flamengo, em 2010. O contrato entre Bruno e Boa Esporte deve ser assinado nesta terça-feira, com validade de dois anos. Opine sobre o caso na enquete abaixo: