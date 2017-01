Número 117 do mundo surpreende e elimina Djokovic na Austrália

Atual campeão do Aberto da Austrália, Novak Djokovic foi surpreendentemente eliminado na madrugada desta quinta-feira. Enfrentando o uzbeque Denis Istomin, o atual número dois do mundo não conseguiu confirmar seu favoritismo e acabou derrotado por 3 sets a 2, parciais de 7/6 (10 a 8), 5/7, 2/6, 7/6 (7 a 5) e 6/4, em incríveis quatro horas e 54 minutos de partida.

Djokovic e Istomin já haviam se enfrentado em cinco oportunidades, todas elas com vitória do sérvio. Diante de um adversário que ocupa apenas a 117ª colocação do ranking da ATP, Djokovic sofreu sua derrota mais dura em Grand Slams e deu adeus ao sonho de se sagrar o heptacampeão do Aberto da Austrália. Esta também foi a pior campanha de Djoko em Melbourne desde 2007.

O jogo

Novak Djokovic não começou bem o duelo e teve muitas dificuldades para fechar o primeiro game. Desde o primeiro minuto Istomin já dava sinais de que não venderia barato a vitória e não se intimidou com o adversário. O uzbeque chegou a quebrar o saque do atual número dois do mundo, porém Djoko devolveu a quebra. No tie-break Istomin mais uma vez mostrou muito equilíbrio para se manter firme em quadra e vencer o primeiro set.

Na parcial seguinte Djokovic se recuperou, ainda que com dificuldades. Istomin seguiu fazendo um bom jogo e cometendo poucos erros, no entanto, o sérvio conseguiu uma quebra providencial no 11º game para abrir vantagem e, posteriormente, empatar o jogo fechando o set em 7/5.

O terceiro set foi marcado por um atropelo de Djokovic. Enfim, o sérvio conseguiu exibir o seu jogo habitual e não deu chances para o rival executar aquilo que vinha executando nas duas primeiras parciais. Parecia que o atual número dois do mundo havia voltado ao normal e acordado para o jogo ao virar a partida fechando em 6/2, no entanto, o confronto ainda prometia fortes emoções.

No quarto set Istomin não se abalou e conseguiu levar o jogo para o tie-break novamente. De maneira surpreendente o uzbeque conseguiu igualar o duelo mais uma vez levando a melhor no período decisivo. A persistência do 117º tenista do mundo não parou por aí. No último e decisivo set, quando todos pensavam que Djokovic iria acabar com o sonho do rival de uma vez por todas, Istomin jogou mais uma parcial de maneira cirúrgica, quebrando o saque do sérvio uma única vez e confirmando todos os seus serviços para garantir a incrível classificação.

Agora, o tenista convidado pela organização do Aberto da Austrália irá enfrentar na quarta rodada o espanhol Pablo Carrena Busta, cabeça de chave número 30 do torneio. De qualquer maneira, Denis Istomin já entrou para a história por ser responsável pela eliminação do grande favorito ao título em Melbourne.

(Com Gazeta Press)