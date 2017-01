Novo ‘logo’ enfurece torcedores da Juventus

A Juventus, maior campeão italiana, chocou seus milhões de fãs ao redor do mundo ao revelar nesta segunda-feira o seu novo “logotipo” – sim, foi apresentado como “logo” e não “escudo” ou “emblema”, como é normalmente chamado o símbolo que identifica um clube de futebol. O desenho minimalista, com um J estilizado, dividido em duas faixas brancas, não agradou a imensa maioria dos torcedores bianconeri – e fez a alegria dos rivais, que espalharam piadas pela Internet.

A principal crítica diz respeito justamente ao fato de o desenho lembrar mais o logo da uma marca do que o escudo de um clube. A Juventus, que anunciou a mudança em evento de gala, com a presença de seus ídolos como o goleiro Gianluigi Buffon, justificou a escolha em comunicado: “O novo logo, que será usado a partir de julho de 2017, representa a Juventus em sua essência: as listras da camisa, o scudetto da vitória e o J do nome. Três elementos que constituem o DNA da Juventus.”

Alterar escudos é prática relativamente comum na Europa. No ano passado, torcedores do Manchester City também ficaram frustrados com uma mudança mais brusca. De tempos em tempos, Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique também fazem pequenos retoques em seus emblemas, mas sem mexer tanto na tradição.

Nesta segunda, o clube de Turim, cujo novo estádio foi batizado de “Juventus Stadium” ainda usou hashtags e vídeos em inglês para divulgar a novidade – o que também irritou os italianos mais tradicionalistas. A Juventus promete usar o novo logo na camisa a partir da próxima temporada – a não ser que mude de ideia após tantas críticas. Abaixo, a apresentação do logo juventino e sua repercussão nas redes sociais:

Il Presidente Andrea Agnelli introduce un video #2beJuventus pic.twitter.com/DpC4peTigy — JuventusFC (@juventusfc) January 16, 2017

A Internet não perdoa e reagiram ao novo emblema da Juventus. Abusaram grave 😂 pic.twitter.com/XVKyU2WK6C — Marcelo Mouta (@marcelo_mouta7) January 16, 2017

Com estilo moderno, Juventus inova e anuncia mudança em seu escudo pic.twitter.com/g8bBBHdp9R — PL DA DEPRESSÃO (@pldadepressao) January 17, 2017

OFICIAL! Novo escudo da Juventus foi criado por um torcedor do Torino. pic.twitter.com/9KhbJ3596u — Olé do Brasil (@Oledobrasil) January 17, 2017