Novamente como ator, Neymar participa de clipe de Karen K

Com diversas peças publicitárias e filmes em seu currículo, o atacante Neymar apareceu novamente como ator. Desta vez, o jogador do Barcelona participou do videoclipe da cantora Karen K. O pequeno filme, da música Me Virando, foi lançado nas redes sociais no último domingo.

Neymar atuou durante todo o clipe, que é o primeiro da carreira da cantora, como o par romântico dela. Karen é parceira da NN Consultoria, empresa dos pais do jogador. O brasileiro ainda elogiou a artista, afirmando ser um grande admirador de seu trabalho.

O clipe foi gravado em Barcelona e dirigido por Fernando Hiro. Entre outros videoclipes, o jogador acumula diversas participações com cantores de diferentes estilos musicais. O atacante-ator já fez parceria com o pagodeiro Thiaguinho, na música Caraca, Muleke, e com o funkeiro MC Guimê, no videoclipe de País do Futebol.

Confira a atuação de Neymar no videoclipe de “Me Virando”: