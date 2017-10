NFL: jogador pode ter perna amputada. Assista momento da lesão

O jogador Zach Miller, do Chicago Bears na NFL (principal liga de futebol americano dos Estados Unidos), corre risco de ter parte da perna esquerda amputada. Ele sofreu uma grave lesão no último domingo, em lance no terceiro período da derrota por 20 a 12 para o New Orleans Saints, fora de casa. Miller saltou para recepcionar um longo passe de Mitchell Trubisky para um touchdown e caiu sobre a perna esquerda. A queda fez sua perna dobrar para trás.

Inicialmente, os médicos consideraram ser apenas um deslocamento de joelho. Mas exames detalhados mostraram que o lance causou rupturas de ligamentos e uma séria lesão na artéria poplítea e foi imediatamente encaminhado para uma delicada cirurgia.

O Chicago Bears garantiu que a cirurgia foi um sucesso, mas é preciso aguardar os próximos dias para ver como o corpo de Miller responderá ao procedimento. Por isso, a possibilidade de amputação ainda não foi completamente descartada.