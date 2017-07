Neymar supera Kyrie Irving e é o atleta jovem mais rico do mundo

Neymar é o único representante brasileiro na lista de 100 atletas mais ricos do mundo da revista Forbes e também o maior destaque entre os jovens. A publicação americana dissecou seu ranking e destacou o fato de o atacante do Barcelona ser o atleta mais bem pago entre os menores de 26 anos.

Neymar, de 25 anos, ficou na 18ª colocação no geral e recebeu 37 milhões de dólares (122 milhões de reais) no último ano. Ele superou, assim, astros americanos de outras modalidades: o golfista Jordan Spieth, de 23 anos, é o segundo com vencimentos de 34.5 milhões de dólares, e o jogador de basquete Kyrie Irving, do Cleveland Cavaliers é o terceiro com 29,9 milhões de dólares entre salários, bônus e acordos publicitários.

A publicação destaca que Neymar é o único atleta de futebol a receber mais dinheiro com contratos publicitários do que com salário. Os jogadores James Rodríguez, do Real Madrid, e Paul Pogba, do Manchester United, também aparecem entre os 10 atletas jovens mais ricos. Clique aqui e confira o artigo da Forbes. Cristiano Ronaldo, de 32 anos, está no topo da lista geral, seguido por LeBron James e Lionel Messi:

Lista de atletas mais bem pagos da Forbes em 2017:

1 – Cristiano Ronaldo (futebol) – 93 milhões de dólares

2 – LeBron James (basquete) – 86.2 milhões de dólares

3 – Lionel Messi (futebol) – 80 milhões de dólares

4 – Roger Federer (tênis) – 64 milhões de dólares

5 – Kevin Durant (basquete) – 60, 6 milhões de dólares

6 – Andrew Luck (futebol americano) – 50 milhões de dólares

6 – Rory McLlroy (golfe) – 50 milhões de dólares

8 – Stephen Curry (Basquete) – 47.3 milhões de dólares

9 – James Harden (basquete) – 46.6 milhões de dólares

10 – Lewis Hamilton (Fórmula 1) – 46 milhões de dólares

11- Drew Brees (Futebol Americano) – 45.3 milhões de dólares

12 – Phil Mickelson (Golfe) – 43.5 milhões de dólares

13 – Russell Westbrook (Basquete) – 38.6 milhões de dólares

14 – Sebastian Vettel (Fórmula 1) – 38.5 milhões de dólares

15 – Damian Lillard (Basquete) – 8.4 milhões de dólares

16 – Novak Djokovic (Tênis) -37.6 milhões de dólares

17 – Tiger Woods (Golfe) – 37.1 milhões de dólares

18 – Neymar (Futebol) – 37 milhões de dólares

19 – Dwyane Wade (Basquete)- 36.2 milhões de dólares

20 – Fernando Alonso (Fórmula 1) -36 milhões de dólares

Clique e confira a lista completa da Forbes