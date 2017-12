Neymar sofre a primeira derrota no PSG, para o Strasbourg

O Paris Saint-Germain, até aqui invicto na temporada, sofreu sua primeira derrota neste sábado, na 16ª rodada do Campeonato Francês, ao ser superado por 2 a 1 pelo modesto Strasbourg, recém-promovido da segunda divisão. Contando o fim da última temporada, o PSG não perdia há 18 rodadas no Campeonato Francês.

A partida se desenhava como mais um passeio para o PSG, acostumado a encadear vitória atrás de vitória nesta temporada, mas o Strabourg estragou a festa parisiense rapidamente, abrindo o placar aos 13 minutos de jogo com o cabo-verdiano Nuno Da Costa.

Kylian Mbappé chegou a empatar a partida para o PSG aos 42 minutos, dando a impressão que o clube da capital seria capaz de endireitar seu rumo e buscar novo triunfo, mas Stephan Bahoken surpreendeu a todos ao marcar o gol da vitória do Strasbourg, finalizando um rápido contra-ataque com um forte chute, aos 20 do segundo tempo.

Neymar e Mbappé jogaram a partida inteira, enquanto o atacante uruguaio Edinson Cavani, poupado pelo técnico Unai Emery, entrou no jogo aos 30 minutos do segundo tempo, mas nada pôde fazer para ajudar o PSG.

Uma semana depois de mostrar sua força na Ligue 1 ao vencer o rival Monaco (2-1) e ampliar a vantagem para 10 pontos sobre o segundo colocado Olympique de Marselha, o PSG poderá ver seu principal perseguidor se aproximarem novamente. O Olympique encara no domingo o Montpellier (7º).

Lyon (3º) e Monaco (4º), ambos a 12 pontos do líder, também terão a chance de se aproximar do PSG, mas precisam vencer Caen (6º) no domingo e Angers (19º) neste sábado, respectivamente.

— Resultados da 16ª rodada do Campeonato Francês:

– Sexta-feira:

Dijon – Bordeaux 3 – 2

– Sábado:

Strasbourg – Paris SG 2 – 1

(17h00) Lille – Toulouse

Monaco – Angers

Nice – Metz

Rennes – Amiens

Troyes – Guingamp

– Domingo:

(12h00) Saint-Etienne – Nantes

(14h00) Caen – Lyon

(18h00) Montpellier – Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 41 16 13 2 1 48 12 36

2. Olympique de Marselha 31 15 9 4 2 31 18 13

3. Lyon 29 15 8 5 2 38 17 21

4. Monaco 29 15 9 2 4 36 16 20

5. Nantes 26 15 8 2 5 14 15 -1

6. Caen 23 15 7 2 6 10 14 -4

7. Montpellier 21 15 5 6 4 12 8 4

8. Rennes 21 15 6 3 6 19 19 0

9. Amiens 21 15 6 3 6 15 15 0

10. Dijon 21 16 6 3 7 24 27 -3

11. Bordeaux 20 16 5 5 6 22 23 -1

12. Saint-Etienne 19 15 5 4 6 16 23 -7

13. Troyes 18 15 5 3 7 16 20 -4

14. Strasbourg 18 16 4 6 6 19 27 -8

15. Nice 17 15 5 2 8 17 26 -9

16. Toulouse 16 15 4 4 7 14 22 -8

17. Guingamp 16 15 4 4 7 14 23 -9

18. Lille 15 15 4 3 8 14 23 -9

19. Angers 14 15 2 8 5 18 25 -7

20. Metz 4 15 1 1 13 5 29 -24