Neymar responde provocações da torcida do Atlético de Madri

O jogo entre Atlético de Madri e Barcelona terminou na quarta-feira, mas segue dando o que falar na Espanha. Neymar, habitual alvo dos defensores e também da torcida do Atlético, não marcou, mas foi novamente protagonista de lances controversos. Ao final da partida, válida pela semifinal da Copa do Rei, o atacante brasileiro foi xingado pelo público no Vicente Calderón, e respondeu com um gesto bem claro: exibiu dois dedos, em referência à vitória por 2 a 1, com golaços dos amigos Lionel Messi e Luis Suárez.

A imagem da provocação foi captada pela emissora espanhola Cuatro, que costuma acompanhar os passos das estrelas das partidas durante os 90 minutos. A matéria destacou a truculência dos marcadores do Atlético, que cometeram oito faltas em Neymar (além de várias outras que não foram marcadas). O atacante brasileiro não teve boa atuação – na única grande chance que teve, de frente para o gol, chutou nas arquibancadas do Calderón – e ainda recebeu um cartão amarelo, que o suspendeu da partida de volta, no Camp Nou.

A rixa entre o Atlético de Madri e o brasileiro é antiga. Os experientes defensores Diego Godín e Juanfran e o meia Koke já se desentenderam diversas vezes com Neymar. Certa vez, Juanfran fez um gesto de “7” com as mãos, em provável referência ao 7 a 1 da Alemanha (do qual o atacante nem sequer participou por estar lesionado). Na ocasião, Neymar respondeu com dois gols e gestos provocativos.

Nesta quarta-feira, Neymar voltou a retrucar os xingamentos. Ao deixar o gramado, sinalizou os gols da vitória, que deixa o Barcelona em vantagem – joga pelo empate na partida de volta, dia 7, na Catalunha. Assista, abaixo, à reportagem da emissora Cuatro sobre a truculência dos jogadores do Atlético e a resposta do brasileiro:

Clique e assista, no YouTube, diversas brigas entre Neymar e os jogadores do Atlético de Madri