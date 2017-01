Neymar rebate crítica de jornal espanhol com gol e selfie

Neymar mostrou ter ficado mordido com as críticas que recebeu da imprensa espanhola no final de semana. O atacante brasileiro teve uma ótima atuação e marcou um gol na vitória por 3 a 1 sobre o Athletic Bilbao, que classificou o Barcelona às quartas de final da Copa do Rei, nesta quarta-feira. Após a partida no Camp Nou, Neymar celebrou com os inseparáveis amigos e autores dos outros gols, Lionel Messi e Luis Suárez, com uma selfie endereçada ao jornal Marca, de Madri.

No último domingo, o principal diário esportivo da Espanha destacou a seca de gols de Neymar, que estava havia 11 jogos sem marcar e jogou mal no empate em 1 a 1 contra o Villarreal, com uma comparação entre ele e seus parceiros do trio MSN (Messi, Suárez e Neymar). “Muito M, pouco S e nada N”, escreveu o Marca, destacando mais uma grande partida do argentino.

'MSN: mucha M, poca S y nada N'. El Villarreal-Barça, desde otro punto de vista https://t.co/Z5yrWSn2SY Por @HugoCerezo pic.twitter.com/di9NtVS6AN — MARCA (@marca) January 9, 2017

Diante do Athletic nesta quarta, Neymar mostrou que estava disposto a acabar com a má fase e foi o destaque do time com dribles, uma assistência para um golaço de Suárez e um gol de pênalti. Quem decidiu novamente, porém, foi Messi, com um belo gol de falta, o terceiro em três jogos no ano, garantindo a classificação. O time basco havia vencido o duelo de ida por 2 a 1.

(M)uito Pouco(S) (N)ada 😂😛✌🏽 A photo posted by Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on Jan 11, 2017 at 2:16pm PST

A resposta veio em forma de selfie e ironia. “(M)uito Pouco(S) (N)ada”, escreveu Neymar na legenda, com direito a vários emojis. O próprio Marca noticiou a “contra-crônica” de Neymar e destacou a boa atuação do craque brasileiro, que não marcava um gol havia 1023 minutos.