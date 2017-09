Neymar marca de pênalti e encerra polêmica em goleada do PSG

O Paris Saint-Germain atropelou o Bordeaux com uma goleada por 6 a 2 neste sábado, em casa, pela oitava rodada do Campeonato Francês. A partida teve Neymar como protagonista. O brasileiro marcou dois gols — um de falta e outro de pênalti — e aparentemente encerrou a polêmica com o atacante uruguaio Edinson Cavani.

Pelo que se viu no duelo, Neymar será o responsável pelas cobranças de bola parada do PSG. E nesse teste inicial, justificou a incumbência. Com dois minutos de jogo, ele cobrou falta com perfeição e abriu o marcador. Na comemoração, correu para abraçar Cavani, o seu suposto desafeto.

Os dois jogadores se desentenderam no segundo tempo do jogo contra o Lyon, no último dia 17, por conta das bolas paradas. Primeiro, Neymar venceu a disputa e cobrou uma falta. Na sequência, Cavani irritou o brasileiro ao pegar a bola para bater um pênalti. O uruguaio não bateu com precisão e desperdiçou a cobrança.

Desta vez não houve confusão. Aos dez minutos, Neymar tocou para o uruguaio, na área, ampliar o marcador. Mais um abraço entre os dois. Aos 20, Meunier marcou o terceiro ao acertar belo chute cruzado.

Sankharé descontou aos 30 para o Bordeaux. Dez minutos depois, o árbitro assinalou pênalti quando a bola tocou no braço de Otávio na área. Cavani nem se aproximou da bola. Neymar cobrou com tranquilidade, marcou o quarto e correu em direção ao uruguaio mais uma vez.

O quinto saiu ainda antes do intervalo. Draxler aproveitou cruzamento e, de primeira, marcou um golaço. A goleada seguiu no segundo tempo. Aos 11 minutos, Draxler tocou para Mbappé, livre, fazer o sexto.

No fim, o ex-são-paulino Jonathan Cafu, que entrou no segundo tempo, foi derrubado na área. Pênalti que o ex-corintiano Malcom bateu para marcar o segundo do Bordeaux na partida.

O resultado levou o PSG aos 22 pontos na classificação, três à frente do Monaco, que na sexta-feira ficou no empate por 1 a 1 com o Montpellier, em casa. O Bordeaux está em terceiro lugar, com 15 pontos.

As equipes agora folgam no próximo final de semana por causa dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. O PSG volta a campo só no dia 14 de outubro, quando visitará o Dijon. No dia seguinte, o Bordeaux recebe o Nantes.

(Com Estadão Conteúdo)