Neymar joga pelada com camisa do Fluminense – do avesso

Alheio aos rumores sobre crise no relacionamento com Bruna Marquezine, o atacante Neymar curte as férias ao lado dos amigos; sem deixar a bola de lado. Na tarde desta quinta-feira, o craque do Barcelona esteve no Clube Pinheiros, em São Paulo, para bater uma bola com amigos.

Ele atuou pelo Fluminense, um dos times internos do clube, que utiliza o uniforme do clube carioca homônimo. Ao contrário dos companheiros, Neymar utilizou a camisa (que tem patrocinadores diferentes dos seus) do avesso. Recentemente, o jogador revelou o desejo de atuar pelo Flamengo no futuro. Segundo presentes, Neymar “tirou o pé “, mas marcou dois gols na vitória por 6 a 4 de sua equipe.

Também estiveram presentes ao bate-bola um diretor do Barcelona e o meia Lucas Lima, do Santos. Os dois ficaram distantes um do outro e não conversaram, ao menos não diante dos sócios do clube. O meia, que é agenciado pelo pai de Neymar, negocia com o clube catalão. Bruna Marquezine também está em São Paulo, mas não compareceu ao evento.