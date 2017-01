Neymar é o jogador mais valioso do mundo, diz estudo

Neymar não vive sua melhor fase – chegou a ficar 11 jogos sem marcar gols e foi reserva na última partida do Barcelona –, mas é o craque mais valioso do futebol mundial, de acordo com relatório do CIES (Centro Internacional de Estudos do Esporte, na sigla em francês) divulgado nesta segunda-feira. Segundo o estudo, Neymar vale 264,8 milhões de euros (cerca de 840 milhões de reais), com ampla vantagem sobre o segundo colocado, Lionel Messi, avaliado em 170,5 milhões de euros (581 milhões de reais).

Cristiano Ronaldo, eleito pela quarta vez o melhor jogador do mundo, é apenas o sétimo da lista, com preço avaliado em 126,5 milhões de euros. O francês Paul Pogba, contratação milionária do Manchester United para a temporada, foi a novidade do top 3, com valor estipulado em 155,3 milhões de euros.

O estudo do CIES Football Observatory, um grupo de pesquisa da Universidade de Neuchâtel, na Suíça, se baseia em diversos algoritmos de indicadores de mercado e rendimento esportivo e, aparentemente, dá bastante importância à idade, já que apenas Messi e Cristiano Ronaldo têm menos de 25 anos entre os 10 primeiros.

Exceção feita ao líder Neymar, o Brasil vai mal no ranking. O segundo melhor colocado do país é o atacante naturalizado espanhol Diego Costa, do Chelsea, 32º colocado. Na sequência, aparecem Roberto Firmino, do Liverpool (45º) e Willian, do Chelsea, (47º). Estranhamente, Philippe Coutinho, do Liverpool e pretendido pelo Barcelona, é apenas o 48º.

Abaixo, o top 10 da CIES e os brasileiros entre os 100:

1 – Neymar (Barcelona) – € 246,8 milhões

2 – Messi (Barcelona) – € 170,5 milhões

3 – Pogba (Manchester United) – € 155,3 milhões

4 – Griezmann (Atlético) – € 150,4 milhões

5 – Luis Suárez (Barcelona) – € 145,2 milhões

6 – Harry Kane (Tottenham) – € 139,2 milhões

7 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – € 126,5 milhões

8 – Dybala (Juventus) – € 113,8 milhões

9 – Dele Alli (Tottenham) – € 110,5 milhões

10 – Hazard (Chelsea) – € 101,5 milhões

—————————————————————————————————————-

32 – Diego Costa (Chelsea) – € 66,3 milhões

45 – Roberto Firmino (Liverpool) – € 55,3 milhões

47 – Willian (Chelsea) – € 55,1 milhões

48 – Philippe Coutinho (Liverpool) – € 55 milhões

56 – Lucas (PSG) – € 50,4 milhões

83 – Fabinho (Monaco) – € 40,8 milhões

85 – Alex Sandro (Juventus) – € 40,7 milhões

92 – Douglas Costa (Bayern de Munique) – € 39,4 milhões

94 – Felipe Anderson (Lazio) – € 38,1 milhões

95 – Marquinhos (PSG) – € 37,6 milhões