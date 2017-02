Neymar dá escapada por Londres e encontra amigo Hamilton

O Barcelona vive momentos de tensão dias depois da goleada sofrida diante do Paris Saint-Germain. O pressionado técnico Luis Enrique, porém, decidiu dar folga a seus atletas e Neymar não perdeu a oportunidade nesta terça-feira: voou até Londres, destino habitual em seus períodos de descanso, para fazer compras com os inseparáveis “parças” e encontrar outro amigo, o piloto britânico tricampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

Em vídeos postados em seu Instagram, o jogador aparece cantando e dançando pelas ruas da capital inglesa e brincando com os amigos em uma loja de roupas. Mais tarde, caprichando no estilo, o jogador jantou com Hamilton e, claro, registrou o momento nas redes sociais. A animada folha de Neymar e dos colegas do Barcelona termina na quinta-feira.

Cê acredita ? @gilcebola A post shared by Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on Feb 21, 2017 at 10:08am PST