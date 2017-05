Neymar brilha com três gols e Barça segue na briga pelo título

O Barcelona venceu neste domingo, fora de casa, o Las Palmas por 4 a 1 e se manteve na briga pelo título espanhol. O atacante Neymar marcou três gols e foi o grande destaque da partida. Suárez completou a goleada, com assistência também de Neymar. Agora, para comemorar o título, o Barcelona, que mesmo na liderança com 90 pontos tem um jogo a mais que o Real Madrid – com a mesma pontuação -, terá que vencer na última rodada e torcer por uma derrota do rival nas duas partidas restantes do time merengue.

O Barcelona comandou todo o jogo, teve a posse de bola e só esperou os momentos certos decretar a goleada. Em dois minutos, o Las Palmas viu o placar saltar para 2 a 0. Aos 24 minutos, os visitantes organizaram grande jogada, com troca de passes, que terminou em Neymar só tendo a tarefa simples de escorar para o gol. Logo depois, Neymar deu assistência para Suárez, que tocou na saída do goleiro Javi Varas.

No segundo tempo, os donos da casa descontaram, aos 17 minutos, com o zagueiro Pedro Bigas. Cinco minutos mais tarde, Neymar apareceria novamente para concluir de cabeça cruzamento do meia Rakitic, fazendo seu segundo gol na partida. O terceiro e último do Barcelona veio em seguida também com o brasileiro, num chute na saída do goleiro. Foi a primeira vez na temporada que Neymar fez três gols em uma mesma partida.