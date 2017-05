Neymar ameaçou deixar o Barcelona após discussão com auxiliar

O jornal espanhol Mundo Deportivo trouxe nesta sexta-feira novos detalhes da discussão entre Neymar e o auxiliar do técnico de Luis Enrique no Barcelona, Juan Carlos Unzué, ocorrida no último dia 4. O atacante brasileiro teria se revoltado ao ser questionado sobre seu foco e com uma comparação a Ronaldinho Gaúcho e avisado à diretoria que deixaria o clube caso Unzúe permanecesse – ele é um dos cotados para assumir a vaga do técnico Luis Enrique ao fim da temporada.

“Se ele ficar, eu vou embora”, teria dito Neymar em seu momento de maior irritação. Segundo a publicação, o caso não ganhou tanta relevância porque a diretoria já teria decidido que Unzúe não seria o próximo treinador do Barcelona. A tensão teria começado após comentários de Unzué em um treino, ao passar instruções táticas para o atacante, que não as aceitou.

O tom do bate-boca aumentou, até que o assistente disse a Neymar que se concentrasse mais em sua carreira no esporte, porque possui “potencial para subir ainda mais alto”, mas se não o fizesse, entraria em um “declínio futebolístico”, assim como ocorreu com Ronaldinho Gaúcho.

Curiosamente, no mesmo dia da briga, o portal Uol noticiou, citando fontes próximas a Neymar, que Unzue era o favorito do brasileiro para assumir o comando do time. Segundo diversos jornais espanhóis, porém, o favorito ao cargo é Ernesto Valverde, treinador do Athletic Bilbao.